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В Германии объяснили исключение Россией Европы из переговоров по безопасности

Депутат бундестага Шмидт: ФРГ в вопросе безопасности может предложить России только диалог

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ойген Шмидт заявил, что ФРГ нечего предложить России в вопросе безопасности кроме диалога. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, неслучайно Россия обратилась сразу к США, исключив из переговоров «их европейских сателлитов», для установления новых правил безопасности на европейском континенте. Парламентарий также подчеркнул, что в коалиционном правительстве Германии до сих пор есть разногласия по поводу отношений с Москвой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Лавров отметил, что дискуссия с Бербок была полезной, даже несмотря на ряд противоречий по некоторым вопросам. Он также счел, что Берлин и Москва могут двигаться вперед в развитии отношений.

Министр иностранных дел Германии прибыла в Россию 17 января. Ранее она посетила Украину. В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение.

Марина Совина
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