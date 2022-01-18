Лавров счел переговоры с главой МИД Германии полезными

Дискуссия с главой МИД Германии Анналеной Бербок была полезной, даже несмотря на ряд противоречий по некоторым вопросам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ссылку на трансляцию пресс-конференции министров опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров также счел, что Берлин и Москва могут двигаться вперед в развитии отношений. «В целом дискуссия была весьма полезной, она коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в наших позициях. Но обмен мнениями показал, что мы можем постепенно двигаться вперед, преодолевать эти расхождения на благо наших народов», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Германии прибыла в Россию 17 января. Ранее она посетила Украину. В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение.