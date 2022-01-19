Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине высказались о наступлении в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует наступательных операций в Донбассе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев не собирается проводить военное наступление в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

«Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности», — высказался он.

Своим заявлением министр иностранных дел Украины опроверг планы по силовому захвату неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и подготовку к подобной операции. По словам Кулебы, приоритетом Киева в настоящее время является укрепление обороноспособности государства и сотрудничество с США, которые являются главным партнером Украины в данной сфере.

8 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обход договоренностей о перемирии стянули несколько бронемашин в поселок Новотошковское, расположенный вблизи линии разграничения в Донбассе. Речь идет о боевой машине пехоты и двух бронированных автомобилей разведки.

При этом ранее украинскую бронетехнику заметили в жилых районах села Новозвановка. Также стало известно, что ВСУ начали оборудовать огневые позиции в здании школы села Валуйское, которое перешло под контроль Киева в конце декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Сериал по «Властелину колец» обзавелся полным названием
Украинский журналист Гордон сообщил об обстреле его офиса
Билл Гейтс предрек миру пандемии страшнее коронавируса
Россиянку лишили дома за долги сотен чужих людей
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Пять российских фильмов попали в программу Берлинского фестиваля
Семак посетовал на недостаточно высокий бюджет «Зенита» для успехов в Европе
Крупнейшие авиакомпании мира отменили часть рейсов в США из-за вышек 5G
Раскрыт первый девайс Samsung с «монобровью»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter