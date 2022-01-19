На Украине высказались о наступлении в Донбассе

Киев не собирается проводить военное наступление в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

«Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности», — высказался он.

Своим заявлением министр иностранных дел Украины опроверг планы по силовому захвату неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и подготовку к подобной операции. По словам Кулебы, приоритетом Киева в настоящее время является укрепление обороноспособности государства и сотрудничество с США, которые являются главным партнером Украины в данной сфере.

8 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обход договоренностей о перемирии стянули несколько бронемашин в поселок Новотошковское, расположенный вблизи линии разграничения в Донбассе. Речь идет о боевой машине пехоты и двух бронированных автомобилей разведки.

При этом ранее украинскую бронетехнику заметили в жилых районах села Новозвановка. Также стало известно, что ВСУ начали оборудовать огневые позиции в здании школы села Валуйское, которое перешло под контроль Киева в конце декабря.