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Украина стянула бронетехнику к линии разграничения в Донбассе

ЛНР: ВСУ стянула несколько бронемашин к поселку вблизи линии разграничения в Донбассе

Фото: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обход договоренностей о перемирии стянули несколько бронемашин в поселок Новошкотовское, который расположен вблизи линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылку на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По данным ведомства, речь идет об одной боевой машине пехоты (БМП) и двух бронированных автомобилей разведки. «Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия», — рассказали в пресс-службе.

При этом военные подчеркнули, что готовы оперативно отреагировать этот факт в случае изменения обстановки в негативную для Луганска сторону.

Ранее украинскую бронетехнику заметили в жилых районах села Новозвановка. Также стало известно, что ВСУ начали оборудовать огневые позиции в здании школы села Валуйское, которое перешло под контроль Киева в конце декабря.

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Михаил Кириллов
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