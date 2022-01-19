России предрекли два года переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО

Переговоры по гарантиям безопасности могут продлиться еще два года, до выборов президентов России и США в 2024 году, предположил политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что только в такой срок удастся прийти к соглашениям с американцами и НАТО по наиболее значимым для всех сторон позициям.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал цель своей предстоящей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Блинкен рассказал, что сначала он отправится в Киев и Берлин, где встретится с союзниками и партнерами из Вашингтона, а затем проведет встречу с Лавровым. Он отметил, что это будет дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины.

«Пока выложили карты на стол»

Участившиеся встречи представителей России и США, по мнению политтехнолога, являются хорошим знаком того, что переговорный процесс не стоит на месте и страны готовы двигаться в одном направлении для достижения соглашений.

«Сразу было понятно, что первая серия переговоров — это только выкладывание карт на стол. Мы выдвинули свои требования, партнеры их услышали, уехали, пообещав ответить письменно. Но необходимо понимать, что этот процесс будет очень длительным. На той стороне идет серьезная внутренняя работа, поскольку часть европейских партнеров недовольна тем, что США ведут прямые переговоры без учета их интересов. Такие заявления мы слышим от Германии, от Украины — там даже лозунг придумали "ничего об Украине без Украины"», — сказал Баширов.

«Челночный» визит Блинкена, как считает собеседник «Ленты.ру», говорит о том, что появилась некая реакция со стороны президента США Джо Байдена. Эту позицию госсекретарь хочет донести до европейских партнеров.

«То есть никакой экстренной ситуации нет. Участившиеся встречи представителей разных стран — это именно сведение позиций партнеров по переговорам. Американская сторона намерена продолжать диалог, но слишком серьезные вопросы невозможно решить в ближайшее время. Хочу напомнить, что скоро будет 50 лет Хельсинкским соглашениям, а готовились они в течение двух с половиной лет. И основной переговорный трек тогда тоже был как раз между Россией и США», — сказал Баширов.

Он заключил, что и эти переговоры будут продолжаться не менее двух лет, а к подписанию удастся подойти, возможно, только к 2024 году, перед выборами президентов России и США.

Ранее Лавров и Блинкен созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Российский министр настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии».