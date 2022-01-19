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Стало известно об изъятой у Волочковой бутылке джина после скандала в самолете

Летевшая в одном самолете с Волочковой пассажирка заявила, что балерина была пьяна

Кадр: телеграм-канал «Пятый канал | Новости»

Пассажирка, летевшая в одном самолете с российской балериной Анастасией Волочковой, заявила, что знаменитость была пьяна во время полета. Ее комментарий опубликовал «Пятый канал» в своем Telegram-канале.

«Было видно, что она пьяная. До этого спокойно сидела, фотографировалась с детьми и вела себя адекватно. Когда попросили надеть маску, начала буянить», — прокомментировала женщина, добавив, что Волочкова очень громко отстаивала свою позицию, и конфликт продолжался весь полет.

Кроме того, как уточнил источник, после скандала экипаж авиакомпании изъял у балерины бутылку с джином. Также стало известно, что артистка назвала бортпроводников прислугой.

Ранее Волочкова заявила, что будет судиться с бортпроводником, который ссорился с ней на борту самолета, летевшего из Мальдив в Россию. По словам артистки и ее спутника Сергея, именно стюард спровоцировал конфликт. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — пообещала балерина.

До этого сообщалось, что артистка на протяжении шести часов полета скандалила со стюардами из-за отказа надеть защитную маску.

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Марк Успенский
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