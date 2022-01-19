Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме прокомментировали обращение депутатов с просьбой признать ДНР и ЛНР

Шхагошев: Госдума примет решение по признанию ДНР и ЛНР, руководствуясь стратегией Путина
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый заместитель руководителя партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что Государственная Дума перед принятием любых решений по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет руководствоваться стратегией, обозначенной президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Стратегия была определена словами президента о том, что перед принятием какого-либо решения важно думать о последствиях для страны, но "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что"», — отметил политик.

Проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик позволит создать гарантии для защиты их населения от внешних угроз.

Депутаты отмечают, что за последние годы на территории ДНР и ЛНР были созданы все атрибуты государственности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за возможного вторжения России
В Совфеде оценили обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
В Госдуме прокомментировали обращение депутатов с просьбой признать ДНР и ЛНР
Инфекционист рассказала о первых симптомах заражения омикрон-штаммом
Опубликовано видео унесшего жизни ошибочного удара США по автомобилю в Кабуле
Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
Instagram позволит монетизировать контент с помощью платных подписок
При аварии со скорой в Новой Москве пострадала беременная женщина
Беременная женщина пострадала при аварии с каретой скорой помощи в Новой Москве
Глава UFC объяснил отказ включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов MMA
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter