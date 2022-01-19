В Госдуме прокомментировали обращение депутатов с просьбой признать ДНР и ЛНР

Первый заместитель руководителя партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что Государственная Дума перед принятием любых решений по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет руководствоваться стратегией, обозначенной президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Стратегия была определена словами президента о том, что перед принятием какого-либо решения важно думать о последствиях для страны, но "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что"», — отметил политик.

Проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик позволит создать гарантии для защиты их населения от внешних угроз.

Депутаты отмечают, что за последние годы на территории ДНР и ЛНР были созданы все атрибуты государственности.