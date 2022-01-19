53-летняя супермодель окунулась в ледяную воду в купальнике и удивила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) окунулась в ледяную воду и удивила фанатов. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram.

53-летняя знаменитость снялась в слитном купальнике молочного цвета с экзотическим принтом. На кадрах она опускается в небольшую прорубь, которая расположена посреди сугробов. Волосы Кристенсен заплетены в две косы, а ее образ дополнила бежево-серая шапка. Пост набрал больше 34 тысяч лайков.

Поклонники восхитились смелостью и внешним видом и манекенщицы в комментариях. «Ты сумасшедшая, и я люблю тебя за это!», «Хотела бы я быть такой же смелой, чтобы повторить подобное», «Какая сногсшибательная фигура», «Прекрасный снежный кролик», «Потрясающе!» — высказывались они.

В октябре Хелена Кристенсен также снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. На одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.