Родившийся в России индиец поделился впечатлениями о русских

Родившийся в России индиец поделился впечатлениями от жизни в Москве и рассказал о сходствах и различиях русских и индийцев. Его историю публикует «Лента.ру».

Родители Прасуна Пракаша познакомились в Москве: и мать, и отец мужчины приехали из Индии в 1990 году и поступили в медицинский институт. К окончанию обучения молодая семья успела обрасти друзьями и хорошими знакомыми, и поэтому индийцы решили остаться в Москве навсегда.

По словам Прасуна, у русских и индийцев есть много общего: например, желание разделять и праздновать важные события с близкими людьми. Есть сходства и в языках — в русском и хинди множество похожих по звучанию и значению слов.

При этом индиец отмечает, что между странами есть множество различий. Помимо отличающихся климата и кухни есть разница и в традициях. Прасун привел в пример Новый год. Он объяснил, что в России его принято отмечать с размахом, а в Индии праздник только начинает набирать популярность.

Прасун признался, что, несмотря на отличия, он чувствует себя комфортно в России и не планирует переезд в Индию. Он добавил, что русские — самые щедрые люди и не менее открытые, чем индийцы.

Ранее сообщалось, что переехавшая в Грузию россиянка рассказала об отношении местных к работе. По ее словам, очень трудно устроиться куда-то без личных и родственных связей — мало работодателей, которые принимают решение о выборе кандидата, основываясь на его профессиональных навыках.