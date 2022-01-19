Девушка узнала о неверности возлюбленного и придумала необычный способ мести

Американская блогерша Люси Дэш поделилась историей о том, как узнала о неверности возлюбленного и придумала необычный способ отомстить ему. На ее ролик, опубликованный в TikTok 12 января, обратили внимание журналисты The Daily Dot в минувший понедельник, 17 января.

«Прошлой ночью я копалась в телефоне своего парня и наткнулась на его переписку с одной девушкой из другого штата. Они были знакомы уже некоторое время, и он согласился сходить с ней на свидание сегодня. Я написала ей от его имени, попросила прислать адрес, а затем удалила это сообщение», — поделилась она.

После этого Дэш сообщила своему бойфренду, что им нужно срочно поехать по семейным делам за город. Однако вместо того, чтобы отвезти молодого человека к своим родственникам, девушка решила поехать с ним к его любовнице.

В ролике, который американка разместила в TikTok, можно увидеть, как она сидит за рулем, в то время как молодой человек спит на переднем сиденье. «Он пока не знает, что мы едем, чтобы встретиться с его подругой», — уточнила блогерша.

Видео девушки набрало 11,5 миллиона просмотров и несколько тысяч комментариев. «Этот парень пока не знает, что, когда он проснется, его ждет ночной кошмар», «Порви его, сестренка!» — написали юзеры. Однако одной из пользовательниц показался странным поступок блогерши. По ее мнению, Дэш следовало расстаться с неверным парнем и не придумывать способ отомстить. «Я считаю, что это слишком. Лучше отпусти его», — написала она.

Ранее другая TikTok-блогерша вспомнила историю о том, как получила неожиданную просьбу от возлюбленного, после которой рассталась с ним. В ролике, опубликованном в соцсети, она рассказала, что парень попросил ее накраситься перед встречей с его друзьями, так как посчитал, что без макияжа она произведет плохое впечатление.