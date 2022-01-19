В Донбассе разрушили памятник жертвам холокоста

В украинской части Донбасса разрушили памятник жертвам холокоста. Кто именно надругался над монументом, выясняют правоохранители. Об инциденте сообщили на сайте местной администрации во вторник, 18 января.

«Лисичанская городская военно-гражданская администрация сообщает, что памятный знак жертвам еврейского населения, погибшим в городе Лисичанске во время Второй мировой войны, расположенном на городском кладбище "Зеленая роща", был снова разрушен», — говорится на сайте украинских властей. В предыдущий раз монумент разрушили в декабре 2021 года, его восстановили неравнодушные граждане.

В администрации обратили внимание, что памятник повредили накануне Дня памяти жертв холокоста 27 января. Международную дату выбрали на очередном заседании Генеральной ассамблеи ООН в 2005 году, в честь освобождения советскими войсками лагеря Освенцим на территории современной Польши.

Ранее неустановленные украинцы снесли поставленный в честь Хануки еврейский светильник в Днепре (бывший Днепропетровск — прим. «Ленты.ру»). Пятеро молодых людей опрокинули светильник и скрылись.