На Украине повалили поставленный в честь Хануки еврейский светильник

На Украине неустановленные личности повалили Ханукию — традиционный светильник, который ставят и зажигают за несколько дней до еврейского праздника Хануки. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 ноября в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск — прим. «Ленты.ру»). Видео инцидента опубликовал «Gorod.dp.ua».

«Событие произошло 29 ноября около 5:55 (6:55 по московскому времени) на Европейской площади в Шевченковском районе Днепра. Неизвестные, подойдя к Ханукии, повалили ее на пол и скрылись», — говорится в сообщении местной полиции. На съемках видно, что в действии участвуют преимущественно молодые люди.

Правоохранители возбудили дело по 296 статье Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Если молодые люди ранее не были судимы, то максимальный срок наказания за содеянное — четыре года лишения свободы.

Израильское посольство на Украине уже пожаловалось украинским силовикам на проявления антисемитизма в стране. Об этом дипломаты Израиля заявили на странице в Facebook.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Политики обсудили «уверенное развитие» Украины как государства, в котором «нет места для антисемитизма, проявлений ксенофобии и любой нетерпимости».