Описаны последствия признания движения «Колумбайн» террористическим

Признание движения «Колумбайн» террористическим упростит правоохранительным органам профилактическую работу по предотвращению преступлений, считает начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас мы узнаем, что человек где-то состоял только после того, как уже что-то произошло. При признании движения террористическим будет работа на федеральном уровне и запросы в интернет-ресурсы, которые будут предоставлять информацию по поводу упоминания ключевых слов», — отметил Гришаков.

Также, по словам юриста, правоохранители будут проверять участников тематических сообществ и применять к ним соответствующие меры ответственности в зависимости от степени их участия в движении.

Ранее Генпрокуратура попросила Верховный суд России признать террористическим движение «Колумбайн», на возросшую популярность которого в интернете обращал внимание Совет безопасности России.