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Описаны последствия признания движения «Колумбайн» террористическим

Юрист Гришаков: признание движения «Колумбайн» террористическим упростит работу силовиков

Фото: HO GAC / TRA / Reuters

Признание движения «Колумбайн» террористическим упростит правоохранительным органам профилактическую работу по предотвращению преступлений, считает начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас мы узнаем, что человек где-то состоял только после того, как уже что-то произошло. При признании движения террористическим будет работа на федеральном уровне и запросы в интернет-ресурсы, которые будут предоставлять информацию по поводу упоминания ключевых слов», — отметил Гришаков.

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Также, по словам юриста, правоохранители будут проверять участников тематических сообществ и применять к ним соответствующие меры ответственности в зависимости от степени их участия в движении.

Ранее Генпрокуратура попросила Верховный суд России признать террористическим движение «Колумбайн», на возросшую популярность которого в интернете обращал внимание Совет безопасности России.

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Екатерина Смирная
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