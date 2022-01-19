Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров вернулись на российский сегмент Международной космической станции (МКС) и закрыли выходной люк модуля «Поиск», завершив семичасовые работы в открытом космосе. Трансляция велась на сайте корпорации «Роскосмос».

Работы в открытом космосе начались в среду, 19 января, в 15:18 по московскому времени — на 18 минут позже запланированного. Для Дуброва, первый раз находящегося на станции, это был уже четвертый выход, для Шкаплерова, совершающего свой четвертый космический полет, это уже третий выход, уточняет РИА Новости.

Космонавты подготовили новейший модуль российского сегмента станции «Причал», установив на нем новую антенну системы сближения и стыковки «Курс-П» и подключили кабели системы между модулями «Наука» и «Причал». Кроме того, космонавты подключили ТВ-кабели и освободили поручни нового модуля от экранно-вакуумной теплоизоляции, которая защищала их во время выведения, чтобы облегчить внекорабельную деятельность во время следующих выходов. Ненужные элементы, такие, как контейнер из-под стыковочной мишени, космонавты оттолкнули и выкинули в космическое пространство.

Как отмечается в Twitter-аккаунте «Роскосмоса», Шкаплеров и Дубров закрыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» 19 января в 22:29 по московскому времени. Это был первый выход российских космонавтов в открытый космос в 2022 году.

В декабре американское издание Teslarati отмечало, что модуль «Причал» можно оснастить международным стыковочным адаптером International Docking Adapter (IDA). Это позволит пристыковывать американские космические корабли Crew Dragon и Starliner.