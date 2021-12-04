В США увидели пользу в российском «Причале»

Узловой модуль «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) можно оснастить международным стыковочным адаптером International Docking Adapter (IDA) и использовать для пристыковки американских космических кораблей Crew Dragon и Starliner, пишет Teslarati.

Американское издание отмечает, что в настоящее время соответствующие переговоры могут вестись между «Роскосмосом» и НАСА. Teslarati напоминает, что на текущий момент на МКС находятся два адаптера-переходника IDA, которые активно используются космическими кораблями Dragon и Crew Dragon.

Еще два порта, которые допускают оснащение IDA, уже заняты, поскольку задействованы для пристыковки космического корабля Cygnus и, в перспективе, Dream Chaser. «Добавление третьего порта IDA на Международной космической станции значительно упростит жизнь НАСА», — увидели в Teslarati пользу в российском «Причале».

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к МКС 24 ноября. Отстыковка «Прогресс МС-17» вместе с проставкой пассивного стыковочного агрегата модуля «Наука» от МКС состоялась 25 ноября. Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с «Причалом» к МКС — 26 ноября. Отделение приборно-агрегатного отсека от «Причала» намечено на 22 декабря.

