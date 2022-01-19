Киев обсудил с ЕС сдерживание России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с Верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем способы сдерживания России. Об этом глава украинского ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, они с Боррелем обсудили, как трансатлантическое сообщество совместно с Киевом может сдерживать Россию от «дальнейшей агрессии». «Мое послание всем членам ЕС просто: какой бы ни была цена сдерживания сейчас, она всегда будет ниже, чем возможная цена прекращения новой войны в будущем», — написал министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о том, что Киев совместно с западными странами реализует пакет мер по сдерживанию России. Он пояснил, что этот пакет связан с дипломатией, работой над экономическими санкциями и тесным оборонным сотрудничеством Украины и Запада.

Россия пытается добиться от НАТО гарантий по его нерасширению, а Североатлантический альянс — по ненападению России на Украину. В свою очередь представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения РФ по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы.