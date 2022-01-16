Кулеба заявил о реализации Украиной и Западом мер по сдерживанию России

Киев вместе с западными странами реализуют пакет мер по сдерживанию России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью германской газете Bild.

«Вместе с союзниками и партнерами мы тесно работаем над реализацией масштабного пакета по сдерживанию», — сказал Кулеба.

Он объяснил, что пакет мер связан с дипломатией, работой над экономическими санкциями и тесным оборонным сотрудничеством между Западом и Украиной.

Кулеба назвал переговоры России и представителей НАТО и США «кульминацией дипломатии сдерживания».

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января. Россия пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а североатлантический альянс от России — гарантий ненападения на Украину. НАТО отказалось гарантировать, что Украина не войдет в альянс. Со своей стороны представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы.