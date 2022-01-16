Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба заявил о реализации Украиной и Западом мер по сдерживанию России

Глава МИД Украины Кулеба: Киев и Запад реализует пакет мер по сдерживанию России

Фото: Reuters

Киев вместе с западными странами реализуют пакет мер по сдерживанию России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью германской газете Bild.

«Вместе с союзниками и партнерами мы тесно работаем над реализацией масштабного пакета по сдерживанию», — сказал Кулеба.

Он объяснил, что пакет мер связан с дипломатией, работой над экономическими санкциями и тесным оборонным сотрудничеством между Западом и Украиной.

Кулеба назвал переговоры России и представителей НАТО и США «кульминацией дипломатии сдерживания».

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января. Россия пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а североатлантический альянс от России — гарантий ненападения на Украину. НАТО отказалось гарантировать, что Украина не войдет в альянс. Со своей стороны представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл детали разговора с сыном лидера ингушских протестов
В Австрии анонсировали обязательную вакцинацию граждан старше 18 лет
Размер квартиры-студии в Москве возмутил россиян
Внешнюю политику Германии сочли зависимой от истерик Украины
Джокович покинул Австралию
Блогерша раскрыла правило для успешного первого свидания
Кулеба заявил о реализации Украиной и Западом мер по сдерживанию России
Глава Дагестана прокомментировал поведение пообещавшего бить русских мужчины
Россия вытеснила США с мирового рынка оружия
Вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника на могиле режиссера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter