Кулеба попросил Евросоюз и США ввести единый пакет санкций против России

Украина ожидает от Евросоюза и США успешных переговоров по согласованию единого пакета санкций против России до того, как ситуация на границах двух стран будет дестабилизирована. Об этом после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, введение нового пакета санкций должно сработать на упреждение и стать «очень четким сигналом» для Москвы, что ей придется нести «неподъемный груз» из-за своих действий в регионе. «А не только угрозой, что ежедневно происходит прогресс в переговорах между США и ЕС относительно сведения санкций в единый пакет», — сказал Кулеба.

Глава МИД также указал, что госсекретарь согласился с позицией Киева в этом вопросе, и попросил американского коллегу реализовать эти планы как можно скорее.

19 января Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного ранее визита. Издание AFP назвало приезд дипломата символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении». При этом в ходе переговоров госсекретарь выразил надежду, что Вашингтон и Москва останутся на пути дипломатического урегулирования конфликта.

Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Она должна состояться в пятницу, 21 января, в Москве.