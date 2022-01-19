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Россиян предупредили об опасной рекламе в Google

ОНФ «Мошеловка»: реклама в российском сегменте Google содержит тысячи вредоносных ссылок

Фото: Unsplash

В российском сегменте Google имеется реклама, содержащая огромное количество вредоносных ссылок, часть из которых ведет на поддельные сайты банков и зараженные веб-адреса. Об этом рассказали РИА Новости эксперты проекта платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» по выявлению мошенников и борьбе с ними.

Специалисты пояснили, что рекламные предложения строится под конкретного пользователя в зависимости от его поисковых запросов. При этом в поисковой системе реклама выставляется без фильтрации, поэтому россияне могут наткнуться на злоумышленников, предупредили они.

По словам экспертов, количество фишинговых ссылок исчисляется тысячами. Все ссылки оперативно передаются в ФинЦЕРТ Банка России, который совместно с прокуратурой их тут же блокирует. Однако на следующий день сотрудники проекта получают новые жалобы на ту же самую рекламу, но уже с обновленными адресами фишинговых ссылок.

В свою очередь, в пресс-службе Google отметили, что политика компании запрещает объявления и целевые ресурсы, вводящие пользователей в заблуждение. В случае обнаружения вредоносных ссылок пользователям рекомендовано отправлять жалобу на объявление. Для этого нужно заполнить специальную короткую форму.

В ноябре 2021 года россиянам назвали основной способ кражи денег у клиентов банков — им оказался фишинг. Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев объяснил, что при такой операции пользователь получает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по ссылке, которая ведет к скачиванию вредоносного ПО или передаче данных для вывода средств.

Ксения Назарова
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