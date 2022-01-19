На россиянина завели дело за создание нелегальной майнинг-фермы

На Дальнем Востоке завели дело на 32-летнего создателя нелегальной майнинг-фермы за хищение электричества на 2,7 миллиона рублей. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

По данным следствия, подозреваемый приобрел 220 майнеров и оборудовал комнату для добычи криптовалюты на территории деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего его родственнице. В течение трех месяцев он круглосуточно пользовался безучетной электроэнергией, для чего установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель.

Возбуждено дело статье 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

20 декабря 2021 года сообщалось, что в Саратове российского гаишника оштрафовали за майнинг-ферму в помещении МВД.