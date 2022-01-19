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Трудовых мигрантов назвали ядом для российской экономики

Экономист Зубец: иностранных работников необходимо заменять внутренней рабочей силой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Импорт трудовых мигрантов в Россию является ядом для отечественной экономики, и в перспективе иностранных работников необходимо заменять внутренней рабочей силой. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он не только назвал мигрантов ядом, но и объяснил, что при наличии дешевой рабочей силы бизнесу оказывается попросту невыгодно инвестировать в повышение производительности труда. «При всем уважении к трудолюбивым мигрантам из Таджикистана или Киргизии мы должны понимать, что главный приоритет нашей страны — это наше собственное развитие, а для этого нужно сделать так, чтобы зарплаты росли, а они не будут расти, пока есть бригада землекопов с солнечного юга», — заметил Зубец.

Осенью 2021-го заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил серьезную озабоченность ростом преступности среди мигрантов. Политик подчеркнул необходимость подготовки дополнительных мер по обеспечению безопасности в России.

В январе 2022-го глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал проблему растущей преступности среди трудовых мигрантов. По его мнению, для решения проблемы необходим новый подход.

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Платон Щукин
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