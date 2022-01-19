Сообщения о минировании получили школы и детсады большинства регионов России

В большинстве регионов России детские сады, школы и колледжи получили сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В среду сообщения о минировании поступили в школы, детские сады и колледжи большинства регионов России», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, на данный момент информация проверяется специалистами. Большинство учреждений, в которые поступали подобные сообщения, находятся в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в Красноярске отказались переводить на дистанционный режим школы и детсады после угроз о минировании. Уточняется, что в городе на протяжении пяти дней регистрировали сообщения о минировании образовательных учреждений.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения.