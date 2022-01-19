В Красноярске эвакуировали все детские сады

В Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали детские сады, передает ТАСС со ссылкой на источник в управлении образования города.

По информации агентства, дети и сотрудники всех детсадов эвакуированы из-за сообщений о минировании, которые поступают в правоохранительные органы из-за пределов России.

18 января из-за угроз минирования в городе эвакуировали более 120 школ. Сообщения о возможных взрывах в школы Красноярска также поступали в четверг, 13 января. Тогда эвакуацию провели в 111 школах. Информация об угрозе оказалась ложной.