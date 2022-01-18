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В Красноярске второй раз за неделю школы эвакуируют из-за угроз минирования

В Красноярске сотрудников и учеников более 120 школ эвакуируют из-за угроз минирования

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске второй раз за неделю из-за сообщений о минировании эвакуируют сотрудников и учащихся школ. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД Александр Речицкий, передает ТАСС.

Он уточнил, что эвакуированы 122 школы, расположенные в 135 корпусах. В учебных заведениях работают кинологи.

По словам Речицкого, со среды, 19 января, МВД возьмет все школы российского города под круглосуточную охрану.

Сообщения с угрозами в школы Красноярска также поступали в четверг, 13 января. Тогда эвакуацию провели в 111 школах. Сообщения о минировании оказались ложными.

Во вторник, 18 января, утром, помимо учащихся из Красноярска, из-за анонимных угроз эвакуировали школьников Биробиджана и Хабаровска. Сотрудники правоохранительных органов проверяют здания образовательных учреждений.

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Анастасия Шейкина
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