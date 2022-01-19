Умер бывший митрополит Санкт-Петербурга

Бывший митрополит Санкт-Петербургской епархии Владимир Котляров скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария.

Священнослужитель родился 27 мая 1929 года в Актюбинске. В 1995 году его назначили управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода. В 2004-м митрополит Владимир участвовал в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией Матери.

В ноябре стало известно о смерти старейшего архиерея Русской старообрядческой церкви, епископа Новосибирского и всея Сибири Силуяна (Килина). Он скончался в возрасте 82 лет. Благодаря его содействию открылось большое количество действующих приходов Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, он способствовал завершению строительства кафедрального собора в Новосибирске в 1999 году.