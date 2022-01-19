Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Умер бывший митрополит Санкт-Петербурга

Бывший митрополит Санкт-Петербургской епархии Котляров скончался на 93-м году жизни
Владимир Котляров

Владимир Котляров. Фото: Санкт-Петербургская духовная академия

Бывший митрополит Санкт-Петербургской епархии Владимир Котляров скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария.

Священнослужитель родился 27 мая 1929 года в Актюбинске. В 1995 году его назначили управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода. В 2004-м митрополит Владимир участвовал в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией Матери.

В ноябре стало известно о смерти старейшего архиерея Русской старообрядческой церкви, епископа Новосибирского и всея Сибири Силуяна (Килина). Он скончался в возрасте 82 лет. Благодаря его содействию открылось большое количество действующих приходов Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, он способствовал завершению строительства кафедрального собора в Новосибирске в 1999 году.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Россию призвали отказаться от опасной идеи Евросоюза
В офисе Зеленского оценили предложение Эрдогана о встрече с Путиным в Турции
Чешская певица намеренно заразила себя коронавирусом и умерла
«ВкусВилл» признался в проблеме с взрывоопасной газировкой в своих магазинах
В Казахстане прокомментировали слухи об отдалении от России
Эксперты назвали ключевые направления работы депутатов новой волны
Врачи предостерегли россиян от преднамеренного заражения омикрон-штаммом
Умер бывший митрополит Санкт-Петербурга
В Госдуме отреагировали на шутку ЦСКА о Наташах в презентации новичка из Турции
В Солнечной системе нашли еще один подледный океан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter