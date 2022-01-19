Будущая мать оправдалась за желание оставить младенца в машине во время шопинга

Беременная женщина оправдалась за свое желание оставить будущего ребенка в машине во время шопинга и вызвала споры в сети. Соответствующая дискуссия появилась на форуме Mumsnet.

Анонимная юзерша обратилась к пользователям сети с вопросом, касающимся безопасности ребенка. Будущая мать поинтересовалась, можно ли оставлять младенца в автомобиле без присмотра во время похода по магазинам или заправки автомобиля. Она объяснила, что не собирается оставлять малыша одного дольше, чем на пять минут.

«Мой муж сказал, что не стоит так делать, но лично я думаю, что в этом нет ничего страшного. Я всю жизнь заботилась о племянниках и племянницах, и мне часто приходилось их куда-то возить. Я оставляла их в машине на пару минут, чтобы отойти по своим делам. Это было больше 10 лет назад, поэтому мне интересно, безопасно ли так делать сейчас?» — спросила женщина.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на вопрос автора поста. «На заправке можешь оставлять, так делает большинство родителей. Но не надо так делать, когда идешь на шопинг», «Нет, извините, я бы так не поступила. Слишком рискованно. Я бы не смогла себя простить, если бы с ребенком без меня что-то случилось», «Я действительно не могу поверить, что вы считаете нормальным оставить ребенка без присмотра», «Я бы оставила, ничего страшного в этом не вижу», — высказывались они.

В сентябре учителя заставили ребенка сидеть в шерстяном пиджаке и довели до теплового удара. 30-летняя Никайла Джонс рассказала, что ее старшая дочь, 13-летняя Кейтлин Уильямс, пришла из школы Aberdare Community School в Уэльсе и пожаловалась на плохое самочувствие. Девочка объяснила, что в учебном заведении ей стало жарко, поскольку температура воздуха составляла 29 градусов Цельсия. Несмотря на жалобы, преподаватели запретили ей снимать пиджак, так как это противоречит правилам дресс-кода школы.