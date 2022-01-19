Принцев Гарри и Эндрю оставили без юбилейных медалей королевы

Принцы Гарри и Эндрю не получат медали к юбилею правления королевы Елизаветы II. Об этом пишет The Telegraph.

Награда, посвященная 70-летию нахождения королевы на престоле, будет вручаться действующим военнослужащим, а также сотрудникам полиции и тюремных служб, пожарным и работникам экстренных служб. Кроме того, медаль вручат живым обладателям Георгиевского креста или Креста Виктории.

Члены королевской семьи, занимающие почетные должности в армии, также находятся в списке награждаемых, однако Гарри и Эндрю лишились своих званий.

13 января Елизавета II лишила принца Эндрю королевского покровительства и военных званий после предъявленных США обвинений в изнасиловании американки Вирджинией Джуффре, когда той было 17 лет. Принц, который отрицает обвинения, теперь должен предстать перед судом как обычный гражданин.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

