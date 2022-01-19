Цена на нефть побила рекорд 2014 года

Цена нефти марки Brent с поставкой в марте 2022 года превысила отметку в 89 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

На момент написания новости стоимость барреля достигла 89,02 доллара.

18 января стоимость нефти марки Brent также обновила многолетний рекорд, достигнув максимума с октября 2014 года — 88 долларов за баррель.

Ранее экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что уже в первом квартале 2022 года цена барреля нефти может превысить 100 долларов. Тренд на повышение цены сложился из-за увеличения спроса на ресурсы, отмечает эксперт.