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Спорт

ЦСКА извинился за шутку про Наташ в презентации новичка из Турции

Глава CSKA TV Кирильчева извинилась за презентацию Юсуфа Языджи с шуткой про Наташ

Изображение: @pfc_cska

Глава CSKA TV Катерина Кирильчева принесла извинения за пост в социальных сетях, где клуб приветствовал турецкого новичка Юсуфа Языджи. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ».

Кирильчева утверждает, что такой презентационный ролик изначально не планировался. Медиагруппа реализовала вариант с шуточной перепиской на фоне нехватки времени и без возможности записать видео с самим футболистом. Кирильчева сказала, что идея принадлежала ей и признала, что ролик вышел оскорбительным и неуместным.

Ранее 19 января в Instagram ЦСКА появился ролик с шуточной перепиской клуба с Языджи. В ней футболисту сообщили, что в России «много Наташ». Спустя полчаса публикация была удалена. Ее успели посмотреть более 10 тысяч раз.

Языджи перебрался в ЦСКА из «Лилля». В нынешнем сезоне на его счету один гол и один результативный пас в 21 матче за французскую команду.

Николай Костюков
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