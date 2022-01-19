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«Газпром» отказался помогать Молдавии

Вице-премьер Молдавии Спыну: «Газпром» отказался предоставить даже небольшую отсрочку

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что «Газпром» ответил отказом на просьбу «Молдовагаза» предоставить небольшую отсрочку в платеже за январские поставки. Чиновник выразил сожаление, что российская компания больше не хочет помогать партнеру, даже если речь идет о такой небольшой сумме, как 25 миллионов долларов, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что в четверг, 20 января, правительство обратится в парламент с запросом о введении в стране чрезвычайного положения в области энергетики. Такая мера позволит предпринять экстренные меры по обеспечению потребителей газом и не допустить остановку поставок.

Спыну напомнил, что правительство Молдавии в полном объеме выполняет условия протокола, подписанного в октябре прошлого года. В январе все долги за поставленный в декабре газ были закрыты. До 20 января «Молдовагаз» переведет «Газпрому» 38 миллионов долларов аванса из требуемых 63 миллионов, то есть заплатит за 10, а не за 15 дней.

По словам молдавского чиновника, никогда ранее российский поставщик не выдвигал столь жестких требований. В зимний период стороны допускали отрицательные отклонения в оплате, которые затем компенсировались, когда потребление газа снижалось. «Мы видим явное изменение отношения "Газпрома" к поставкам газа в Молдавию», — заключил вице-премьер, допустив, что поставки могут остановиться.

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«Молдовагаз» принадлежит Газпрому на 50 процентов, еще 35,3 процента акций газораспределительной компании находятся в распоряжении правительства республики. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан указывал, что акционеры могли бы помочь справиться с ситуацией, и в этом случае вводить режим ЧП не придется. Кроме того, он призвал Национальное агентство в области энергетики оперативно повышать тарифы на газ для населения, иначе задержка платежей станет хронической.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с поставками в Молдавию является исключительно коммерческой. Он подчеркнул, что «Газпром», продавая товар, должен получать деньги, а никаких политических подтекстов в ситуации нет.

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Платон Щукин
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