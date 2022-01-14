В Молдавии допустили введение чрезвычайного положения из-за «Газпрома»

Одним из вариантов решения проблемы с очередным платежом «Молдовагаза» в адрес «Газпрома» может стать введение режима чрезвычайного положения (ЧП) в республике. Такое развитие событий допустил спикер парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, передает ТАСС.

По его словам, власти готовят дополнительные меры поддержки населения на случай повышения цен на газ. Последнее обстоятельство связано с резким ростом закупочной цены. В конце прошлого года, утверждал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, она составляла 550 долларов за тысячу кубометров, а с января достигла 647 долларов.

В свою очередь вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявлял, что в декабре республика покупала газ по 450 долларов. Он не исключил, что тарифы на газ для могут вырасти на 30 процентов.

Чебан полагает, что без введения режима ЧП можно обойтись, но только если газораспределительная компания получит помощь акционеров, в число которых входит молдавское правительство. Ему принадлежит 35,3 процента акций «Молдовагаза», еще 50 процентами владеет российский «Газпром».

Предыдущий договор между «Газпромом» и «Молдовагазом» истек 30 сентября 2021 года. Под угрозой полного прекращения поставок газа в республику стороны подписали новое пятилетнее соглашение, действие которого началось с 1 ноября. Одним из важнейших условий стала полная и своевременная оплата текущих платежей. Однако уже в ноябре молдавская компания просрочила выплату. Для решения проблемы правительству пришлось срочно вносить поправки в бюджет. В декабре компания справилась с выплатой своими силами.

Как отмечает Чебан, проблемой для «Молдовагаза» остается привычка получать газ в рассрочку и в долг, но возможности для такой политики закончены. Он призвал Национальное агентство в области энергетики оперативно повышать тарифы на газ для населения, в противном случае компания будет испытывать хроническую нехватку денег для перевода «Газпрому».