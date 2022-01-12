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Экономика

В Молдавии спрогнозировали подорожание газа почти в три раза

Вице-премьер Молдавии Спыну допустил подорожание газа в стране на 30 процентов

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Тариф на газ для жителей Молдавии может вырасти на 30 процентов, допустил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну, пишет РИА Новости.

По словам политика, голубое топливо подорожает для потребителей почти в три раза, если закупочная цена топлива сохранится на уровне 646 долларов за тысячу кубометров. По мнению министра, рост ожидается в феврале. Стоимость повысится до 14,6-14,7 леев за кубометр (с 0,55 до 0,8 цента), допустил он. «Это пока предварительные подсчеты», — спрогнозировал министр.

Ранее стало известно, что компания «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения цен для населения, чтобы вовремя рассчитаться с российским «Газпромом». Также молдавская сторона обсуждает с российской компанией возможность отмены авансовой платы за газ за январь.

По словам Спыну, страна столкнулась с новым витком энергетического кризиса. В декабре 2021 года закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе 2022 года увеличилась до 646.

Алия Шарафутдинова
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