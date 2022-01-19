Овечкин приблизился к Ягру еще на одну шайбу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Статистика доступна на сайте лиги.

Гол стал для российского хоккеиста 757-м в чемпионатах НХЛ. Спортсмен занимает четвертое место среди лучших снайперов в истории лиги. Овечкин приблизился к занимающему третье место чеху Яромиру Ягру еще на одну шайбу. Теперь отставание составляет девять голов. Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Также Овечкин стал единоличным лидером бомбардирской и снайперской гонки НХЛ, набрав 55 очков за 40 матчей сезона. Хоккеист показал второй результат в карьере по очкам, набранным за данный промежуток.

Встреча против «Виннипега» завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 4:3. Столичная команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 40 матчах.