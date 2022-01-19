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Назван срок получения россиянами проиндексированных пенсий

Сенатор Бибикова: Россияне получат проиндексированные на 8,6 процента пенсии уже в феврале

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские пенсионеры уже с февраля 2022 года смогут получать проиндексированные на 8,6 процента пенсии. Такой срок назвала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Слова сенатора приводит ТАСС.

Она рассказала, что россияне получат компенсацию к уже полученным выплатам. Бибикова уверена, что до конца января решение об индексации пенсий уже будет принято. «Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6 процента, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9 процента пенсия повышена», — уточнила она.

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В конце декабря во время большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин пообещал выполнить обещания прошлых лет по поводу роста пенсий не ниже уровня реальной инфляции. В начале января 2022 года, он предложил проиндексировать размер пенсионных выплат на 8,6 процента. После этого российское правительство внесло предложение о поправках в соответствующий законопроект, они могут быть рассмотрены на заседании 20 января.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил, что для индексации пенсий на 8,6 процента потребуются дополнительные средства, но источники финансирования уже найдены. «На первом этапе на реализацию данного решения средства в Пенсионном фонде России точно есть», — заверил он. Сейчас средняя пенсия по стране составляет 18 521 рубль.

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Платон Щукин
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