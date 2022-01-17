В Госдуме рассмотрят поправки об индексации пенсий

Российское правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 процента в 2022 году. Как рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, поправки смогут рассмотреть на заседании 20 января, передает ТАСС

«В четверг наиболее важный законопроект во втором, я думаю, в третьем чтении — поправка об индексации пенсий на 8,6 процента, то есть выше инфляции», — прокомментировал он.

В конце декабря во время большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин пообещал выполнить обещания прошлых лет по поводу роста пенсий не ниже уровня реальной инфляции. В начале января 2022 года, он предложил проиндексировать размер пенсионных выплат на 8,6 процента.

Как говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, повышение будет справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие. Матвиенко подчеркнула, что именно пенсионеры больше всего пострадали от инфляции в прошлом году.