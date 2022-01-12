В Госдуме ответили на вопрос о деньгах на индексацию пенсий выше инфляции

Для индексации пенсий на 8,6 процента потребуются дополнительные средства, но источник финансирования уже определен, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6 процента. По словам главы государства, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.

Дополнительные средства

Очевидно, что для реализации подобного поручения президента потребуется привлечение дополнительных средств, отметил Нилов. Он заверил, что вопрос был проработан, а источник финансирования определен.

На первом этапе на реализацию данного решения средства в Пенсионном фонде России точно есть. У нас ежегодно происходит процедура корректировки параметров бюджета пенсионного фонда и федерального бюджета Ярослав Нилов Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«В рамках этой процедуры можно было выделить дополнительные средства для того, чтобы все обязательства были выполнены. В любом случае, раз это решение принято, значит средства на это были найдены», — подчеркнул председатель профильного комитета Госдумы.

Вторая индексация

По мнению Нилова, индексации пенсий на 8,6 процента все еще недостаточно для того, чтобы говорить о повышении уровня пенсионного обеспечения в целом. «Индексация — это лишь увеличение в связи с тем, что происходит инфляция. Но рост цен на продукты первой необходимости и лекарства показывает, что инфляция в отношении этих категорий товаров гораздо выше, чем 8,6 процента. Но это лучше, чем коэффициент 5,9, на который проиндексированы пенсии с 1 января», — резюмировал депутат.

Чтобы можно было говорить о повышении уровня пенсионного обеспечения, необходима вторая индексация, убежден Нилов. Эта мера уже предусмотрена, она будет осуществляться после 2025 года. «Пока пенсионная система находится в переходном периоде, поэтому проводится только одна индексация — 1 января. Так будет до 2025 года, после индексация будет проходить 1 января и 1 апреля. Мы считаем, что когда пенсионный фонд будет профицитным, тогда можно будет говорить об уровне пенсионного обеспечения», — заключил депутат.

Сегодня рост пенсий можно обеспечить только через индексацию Ярослав Нилов Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Средний размер пенсии в России после исполнения поручения президента Владимира Путина об индексации вырастет на 1,4 тысячи рублей. Такую сумму назвала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В декабре Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. По словам главы государства, правительство сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий.

Для индексации страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции необходимо дополнительное финансирование в размере 150–200 миллиардов рублей.