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Спорт

Бывшего чемпиона UFC пригласили драться в России

ACA может пополнить состав бойцов бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Петтис может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает Fight Time.

Американского бойца приглашает Absolute Championship Akhmat (ACA). Организация намерена пополнить свои ряды Петтисом, который известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Петтис — бывший чемпион UFC в легком весе. Он покинул промоушен в конце 2020-го, а затем попробовал силы в Professional Fighting League (PFL). В рамках PFL он потерпел две неудачи подряд, уступив Клею Колларду и Раушу Манфио. В обоих случаях Петтис терпел поражение судейским решением.

На счету Петтиса 24 победы при 12 поражениях. Помимо чемпионского пояса UFC американцу также удалось выиграть титул в организации WEC.

Николай Костюков
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