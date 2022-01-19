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Названы сроки пика и спада омикрона в России

Вирусолог Альтштейн: омикрон пойдет на спад в России в конце февраля

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Судя по кривым заболеваемости в разных странах, пик омикрона придется в России на начало февраля, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Предсказать, когда новый штамм пойдет на спад, довольно трудно, отметил ученый. Он предположил, что заболеваемость омикроном снизится до довольно низких значений уже к концу февраля.

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По мнению Альтштейна, эпидемия омикрона в России началась в конце декабря. «Примерно 9-10 декабря мы видим отчетливо, как от кривой, которая была характерна для дельты и соответствовала ей, отщепилась линия, которая пошла вверх. Это уже почти чистый омикрон. До сих пор идет нарастание. Было 16 тысяч у нас примерно, из которых, по-видимому, половина была дельта, а половина омикрон, а сейчас у нас 30 тысяч, и это, скорее всего, почти чистый омикрон», — добавил он.

Ранее российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко заразился омикроном и заявил, что его симптомы отличаются от прошлых штаммов.

Анатолий Альтштейн также утверждал, что у омикрона высокая заражающая доза, и он способен пробивать иммунитет, вызванный другими штаммами и вакцинами. Но вакцинированные переносят его гораздо легче.

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Екатерина Смирная
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