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Решение суда по делу Порошенко назвали политическим

Политолог Чечило назвал политическим решение суда не арестовывать Порошенко

Фото: Фото: Gleb Garanich / Reuters

Избрание меры пресечения в виде личного обязательства и сдачи загранпаспорта для пятого президента Украины Петра Порошенко — это политическое решение. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог и главный редактор издания «Capital.ua» Вячеслав Чечило.

В пример он привел лидера оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, который проходит обвиняемым по тому же делу, что и Порошенко, однако первый находится под домашним арестом. «Оба дела очевидно политические и решения по обоим выносятся исходя из политической целесообразности. У власти разные отношения с Медведчуком и Порошенкоо — отсюда разные меры пресечения», — сказал эксперт.

Также Чечило напомнил, что на Украине все дела против политиков топ-уровня — это политический заказ властей. «В противном случае от дела просто откупаются, часто даже еще до этапа предварительного следствия», — подчеркнул он.

На Украине суд обычно принимает решения, руководствуясь чем угодно, кроме права

Вячеслав ЧечилоПолитолог и главный редактор издания «Capital.ua»

Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Личное обязательство — самая мягкая из возможных мер пресечения в украинском законодательстве. Политика обяжут сдать загранпаспорт и являться в суд по первому требованию. Прокуратура настаивала на аресте бывшего главы государства с возможностью выйти под залог в размере одного миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей).

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21 мая

Порошенко обвиняют в госизмене. В октябре 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала записи, касающиеся уголовного дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий. 20 декабря Генпрокуратура страны официально сообщила о подозрениях политику.

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Дмитрий Плотников
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