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Стало известно о пострадавших в драке между силовиками и сторонниками Порошенко

Полиция Киева: в драке у Печерского суда пострадал один силовик и один демонстрант

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Как минимум один полицейский и один демонстрант пострадали в драке, которую устроили сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко возле здания Печерского районного суда в Киеве. Об этом стало известно из сообщения столичной полиции в Facebook.

По данным силовиков, конфликт начался из-за нежелания участников акции соблюдать законные требования правоохранителей. Сторонники оппозиционера решили разжечь костер в бочках, чтобы согреться. Когда полиция попыталась им помешать, начались столкновения. Против недовольных применили слезоточивый газ.

«Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать объявленный мирный формат акции и не устраивать провокаций. (...) На данный момент задержанных и доставленных в отдел полиции нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева избрал для Порошенко самую мягкую из возможных мер пресечения по уголовному делу о государственной измене — личное обязательство. Политика обязали сдать загранпаспорт, а также являться к правоохранительным органам по первому требованию. Сам экс-президент счел это решение неоправданно жестким.

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Михаил Кириллов
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