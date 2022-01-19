Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Порошенко заявил о намерении продолжать политическую карьеру

Бывший президент Украины Порошенко намерен продолжить карьеру, несмотря на решение суда

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен продолжить свою политическую карьеру, передает Telegram-канал RT.

Он надеется участвовать в политической деятельности, несмотря на сдачу заграничных паспортов по решению суда. Экс-глава государства отметил, что изъятие паспорта и запрет на выезд из Киева мешают его внутриполитической работе, но он намерен обжаловать эти решения.

Ранее Порошенко после решения суда обозвал действующего украинского президента Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом». «Мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий Зеленского еще не окончен», — заявил политик.

Материалы по теме:
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
Вчера
«Мы не можем жить во вражде» Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Мы не можем жить во вражде»Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
2 ноября

19 января Печерский районный суд Киева избрал для Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде личного обязательства. Это самая мягкая из возможных мер пресечения в украинском законодательстве.

Украинские власти объявили о возможной причастности Петра Порошенко к госизмене в начале октября. Служба безопасности Украины считает, что экс-президент пошел на сговор с «сепаратистами», организовав закупки угля на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса во время боевых действий. 20 декабря Генпрокуратура страны официально сообщила о подозрениях политику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Курс рубля взлетел
Блинкен назвал Киев самым популярным пунктом назначения в мире
Борец-чемпион покончил с собой в 29 лет
В Госдепе заявили о готовности наладить диалог с Россией
На парковке московского ТЦ произошла драка между приезжими
В МИД России заявили об отсутствии угрозы полномасштабной войны в Европе
Россиянка нашла на улице 500 тысяч рублей и вернула владельцу
Девушка покрасилась в домашних условиях и осталась с «бахромой» вместо челки
В Европе потребовали запретить майнинг
Французская гаубица совершила рекордный выстрел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter