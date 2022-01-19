Порошенко заявил о намерении продолжать политическую карьеру

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен продолжить свою политическую карьеру, передает Telegram-канал RT.

Он надеется участвовать в политической деятельности, несмотря на сдачу заграничных паспортов по решению суда. Экс-глава государства отметил, что изъятие паспорта и запрет на выезд из Киева мешают его внутриполитической работе, но он намерен обжаловать эти решения.

Ранее Порошенко после решения суда обозвал действующего украинского президента Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом». «Мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий Зеленского еще не окончен», — заявил политик.

19 января Печерский районный суд Киева избрал для Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде личного обязательства. Это самая мягкая из возможных мер пресечения в украинском законодательстве.

Украинские власти объявили о возможной причастности Петра Порошенко к госизмене в начале октября. Служба безопасности Украины считает, что экс-президент пошел на сговор с «сепаратистами», организовав закупки угля на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса во время боевых действий. 20 декабря Генпрокуратура страны официально сообщила о подозрениях политику.