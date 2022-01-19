Устроившей скандал в самолете Волочковой пригрозили арестом на 15 суток

Балерине Анастасии Волочковой, устроившей пьяный дебош на борту самолета, грозит арест до 15 суток за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в отношении балерины были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС. Так, санкции данных статей предусматривают арест до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей.

Отмечалось, что бывшая прима вела себя неадекватно, размахивала руками и оскорбляла сотрудников полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей. Помимо прочего, согласно медицинскому освидетельствованию, Волочкова находилась состоянии алкогольного опьянения.

«По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в ведомстве.

Ранее Волочкова заявила, что будет судиться с бортпроводником. По словам артистки и ее спутника Сергея, именно стюард спровоцировал конфликт. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — пообещала балерина.

До этого стало известно, что артистка на протяжении шести часов полета с Мальдивских островов в Россию скандалила с бортпроводниками из-за отказа надеть защитную маску.

