Российский врач оценил влияние COVID-19 на размер пениса

Врач-уролог Сергей Ильин оценил возможное влияние новой коронавирусной инфекции на размер пениса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Конечно, коронавирусная инфекция, как и любая инфекция, влияет на сосудистую систему (…) И ковид мог повлиять на какие-то отдельные функции органа, но точно никак не может изменить размер лингама — увеличить или уменьшить», — заявил российский специалист.

Об уменьшении размера пениса ранее рассказал анонимный житель США, который убежден, что после того, как он перенес COVID-19 летом 2021 года, его половой член уменьшился почти на четыре сантиметра.

Сергей Ильин считает, что, скорее всего, речь идет о надуманной проблеме, и нужно изучить психоэмоциональное состояние человека, который заметил уменьшение своего пениса после болезни. Уролог считает, что измерения, проведенные мужчиной самостоятельно, не могут быть объективными. «Кроме того, у пациента могут быть иные системные заболевания, наподобие подагры или болезни Пейрони (…) Эти недуги косвенно способны уменьшать размер пениса», — пояснил уролог.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 40-летний мужчина попал в историю, сломав пенис. Его случай стал первым задокументированным фактом болезни подобного рода в британской медицине.