Юрист рассказал россиянам о правах арендатора и арендодателя

Юрист Степан Хантимиров рассказал россиянам, каких прав лишается собственник жилья, когда сдает его в аренду. Его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, арендодатель не может приходить в квартиру без предупреждения или менять замки на входной двери по собственной инициативе — иначе возможно наказание в виде уголовной ответственности. Юрист отметил, что, согласно статье 209 Гражданского кодекса, несмотря на право собственника на владение, пользование и распоряжение помещением, часть его прав передается арендатору с момента подписания договора. В случае необходимости у арендодателя регулярно посещать квартиру, в договоре должна быть прописана частота его приездов.

«Вход в квартиру с помощью второго комплекта ключей или проникновение под предлогом проверки квартиры может стать основанием для возбуждения уголовного дела со штрафом до 40 тысяч рублей или арестом на срок до 3 месяцев», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что в жизни такого почти не происходит: арендаторы сами опасаются, что собственник найдет, к чему придраться, и расторгнет договор. Если во время несогласованного прихода владельца пропадут ценные вещи, он станет главным подозреваемым в деле о краже и ему придется доказывать свою невинность. За смену замков без согласования со съемщиком арендодателю грозит штраф и, возможно, выплата неустойки за время, когда арендатор не мог пользоваться жильем.

Ранее россияне назвали допустимые ради дешевой аренды неудобства в квартире. Респонденты из Владивостока, Казани, Красноярска, Новосибирска и Сочи также оказались не против жить без гардеробной, кладовки и охраняемого двора, если снять недвижимость получится дешевле. Главными требованиями к квартире в аренду большинство россиян назвали хороший ремонт, наличие мебели и стиральной машины.