Россияне назвали допустимые ради дешевой аренды неудобства в квартире

Ради более низкой оплаты россияне готовы отказаться от посудомоечной машины и консьержа в съемном жилье. Такие допустимые для арендных квартир неудобства назвали опрошенные «Дом.рф» и ВЦИОМ жители крупных региональных центров, пишет «Российская газета».

Респонденты из Владивостока, Казани, Красноярска, Новосибирска и Сочи также оказались не против жить без гардеробной, кладовки и охраняемого двора, если снять недвижимость получится дешевле. Главными требованиями к квартире в аренду большинство россиян назвали хороший ремонт, наличие мебели и стиральной машины.

Другими важными критериями для съемного жилья стали кухня со встроенной техникой, кондиционер и доступ к качественному высокоскоростному интернету. Многим арендаторам необходим продуктовый магазин на первом этаже дома, в котором они собираются жить. На втором месте по значимости оказалось наличие в шаговой доступности аптеки, а на третьем — банкомата.

В декабре 2021 года россияне назвали главными недостатками съемного жилья отсутствие ремонта и невозможность его провести, неухоженные подъезды и лестничные клетки, плохую шумоизоляцию, неразвитую инфраструктуру, а также высокую и постоянно растущую арендную плату. В топ-10 минусов также вошли устаревшие мебель и техника, нехватка парковочных мест во дворе, отсутствие необходимых бытовых приборов, плохие отношения с соседями и плохая экология в районе.