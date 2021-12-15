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Россияне назвали главные недостатки съемных квартир

«Дом.рф»: чаще всего квартиросъемщики в России недовольны ремонтом и шумоизоляцией

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Около 17 процентов российских семей не довольны условиями в съемном жилье. К такому выводу пришли «Дом.рф» и ВЦИОМ в исследовании о недостатках квартир для аренды в регионах России. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики опросили квартиросъемщиков в Красноярске, Владивостоке, Казани, Новосибирске и Сочи. Больше всего недовольных условиями аренды оказалось в Красноярске (24 процента опрошенных), а меньше всего — в Новосибирске (12 процентов).

Среди главных минусов съемного жилья респонденты назвали отсутствие ремонта или невозможность его провести, неухоженные подъезды и лестничные клетки, плохую шумоизоляцию, неразвитую инфраструктуру, а также высокую и постоянно растущую арендную плату. Арендаторы из Владивостока и Новосибирска чаще всего жаловались на внешний вид жилья, семей из Казани не устраивала сумма ежемесячного платежа, а жителей Красноярска и Сочи — слишком высокая слышимость.

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В топ-10 недостатков также вошли устаревшие мебель и техника, нехватка парковочных мест рядом во дворе, отсутствие необходимых бытовых приборов, плохие отношения с соседями и плохая экология в районе. Обязательными требованиями к съемным квартирам россияне назвали наличие стиральной машины, ремонта, мебели, кухни со встроенной техникой и подключения к интернету.

Ранее жители крупных российских городов назвали главным раздражителем в квартирах плохую звукоизоляцию — этим фактором оказались недовольны 43 процента респондентов. Второй по популярности причиной для стресса жителей оказались поборы управляющей компании (37 процентов), а третьей — поведение соседей (30 процентов).

Анна Аверьянова
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