Россияне назвали главные раздражители в квартирах

Главной проблемой и раздражителем в доме или квартире жители России считают плохую звукоизоляцию. К такому выводу пришли в своем исследовании аналитики Райффайзенбанка, пишет РБК.

Эксперты опросили 1,3 тысячи россиян из крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Около 26 процентов респондентов живут в недавно сданных новостройках, 61 процент — в многоквартирной «вторичке», а 13 процентов — в частных домах. Всем проходившим опрос больше 26 лет, а их зарплата была на уровне 30-60 тысяч рублей в месяц.

Самой частой жалобой оказалась слабая звукоизоляция — ее отметили 43 процента опрошенных. Вторым по популярности раздражающим фактором оказались поборы управляющей компании (37 процентов), а третьим — поведение соседей (30 процентов). Среди других причин для недовольства в Райффайзенбанке назвали нехватку мест на ближайшей парковке и удаленность дома от метро — их указали 27 и 18 процентов респондентов соответственно.

Аналитики отметили, что проблемы со звукоизоляцией чаще всего раздражали жителей новостроек — 53 процента против проживающих в старых домах 46 процентов. Однако неприятное соседство больше беспокоит владельцев вторичного жилья — таковых оказалось 32 процента, в то время как среди живущих в новых квартирах это стало раздражающим фактором для 25 процентов. На сбор средств управляющей компанией пожаловались 41 процент из домов старого фонда и 36 процентов — из новостроек.

Кроме того, эксперты отметили, что плохая звукоизоляция чаще мешает женщинам, чем мужчинам — от нее раздражается 45 процентов респонденток и 40 процентов респондентов. При этом мужчины острее реагируют на отношения с управляющей компанией — отметивших проблему оказалось на 10 процентов больше, чем женщин.

Ранее эксперты назвали самые частые недоделки строителей в новостройках. Наиболее распространенными недостатками жилья стали неровность стен и полов, трещины, щели в окнах и балконах, а также отсутствие указанных в проектах перегородок.