Названы самые частые недоделки в новостройках

Юристы Шеверева и Спиридонова: в новостройках часто встречаются неровность стен и полов

Самыми распространенными недоделками строителей в новостройках считаются неровность стен и полов, трещины, щели в окнах и балконах, а также отсутствие перегородок, указанных в проектах. Наиболее часто встречающиеся недостатки нового жилья «Российской газете» назвали ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева и член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Среди строительного брака владельцы жилья также указывают отсутствие выводов для электропроводки, проблемы с дверьми, конфигурацией квартир и вентиляцией, а также появление конденсата и плесени на окнах и затопление балконов в дождливую погоду. В квартирах с отделкой собственники сталкиваются с некачественно уложненным напольным покрытием, протечками сантехники и смесителей, плохими обоями и установкой розеток.

По словам эксперта, на первый осмотр квартиры покупателю необходимо пригласить юриста, чтобы проверить наличие брака жилья. Будущий собственник имеет право потребовать от застройщика устранение недочетов на безвозмездной основе. Специалисты также посоветовали подписывать документы приемки жилья после устранения недоделок или указать в договоре свои претензии и сроки устранения брака. В случае затягивания работ от застройщика можно потребовать неустойку, а при существенно низком качестве жилья — возврат денег за квартиру.

В августе прошлого года жительница Рязани отсудила более 6,3 миллиона рублей за шумный лифт в новостройке — подъемник располагался за стеной кухни, санузла и ванной комнаты. Уровень шума от лифта превышал допустимые пределы. Собственница подала на застройщика в суд после того, как он отказался добровольно урегулировать конфликт.