Россиянка отсудила миллионы рублей за протекающую крышу

В Санкт-Петербурге пенсионерка получила более 4,5 миллиона рублей за заливы квартиры

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у товарищества собственников жилья (ТСЖ) более 4,5 миллиона рублей за множественные протечки с крыши многоквартирного дома. Добиться справедливости ей помогла прокуратура Петроградского района, сообщается на сайте надзорного органа.

Помощь прокуроров потребовалась 71-летней пенсионерке. В квартире ветерана труда образовались протечки, и женщина неоднократно обращалась в ТСЖ с просьбой отремонтировать кровлю и жилое помещение, однако получала отказы.

Для восстановления прав россиянки прокурор обратился в суд с иском о компенсации вреда, причиненного заливами. Иск был рассмотрен и удовлетворен. Пенсионерке возместили материальный ущерб в размере 3 миллионов рублей, кроме того, ей выплачен штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере более 1,5 миллиона рублей.

Ранее в сентябре в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет более 3,4 тысячи приезжих. Все они — иностранцы, зарегистрированные в одной квартире. Как выяснили сотрудники прокуратуры, мигрантов прописало в жилом помещении ООО «Позитив Групп».