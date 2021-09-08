Квартиру с тремя тысячами мигрантов нашли в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, по материалам прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет более 3,4 тысячи приезжих. Все они — иностранцы, зарегистрированные в одной квартире, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как выяснили сотрудники надзорного органа, мигрантов прописало в жилом помещении ООО «Позитив Групп». «При этом указанная организация предпринимательскую деятельность в период постановки иностранцев на миграционный учет не осуществляла, фактически жилье им не предоставляла», — отмечается в сообщении.

По факту фиктивной регистрации возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ. Ход расследования контролируется прокуратурой.

В 2018 году громкий скандал разгорелся вокруг квартиры в Екатеринбурге. В ней нашли более девяти тысяч прописанных. Владелец жилья утверждал, что все они — его друзья. Суд оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей. Летом 2019-го стало известно, что он открыл «резиновый» офис.